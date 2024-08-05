Сколько будет стоить нефть

По прогнозу НБУ, в 2024 году мировые цены на нефть останутся на уровне 80-90 долларов за баррель.

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Рекордные объемы добычи в США, а также наращивание добычи Ливией, Ираном и Анголой на фоне вялого спроса со стороны Китая, будут давить на снижение цен.

Однако ожидаемое оживление спроса в США и странах Европы, благодаря постепенному смягчению монетарной политики ведущих центральных банков, удерживать цены от значительного снижения.

Обратите внимание! НБУ ожидает, что в последующие годы нефть умеренно дешеветь через сформированный профицит предложения на рынке, в частности из-за наращивания добычи странами ОПЕК+.

Прогноз цен на нефть марки Brent по данным НБУ:

2023 год : средняя цена упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель

: средняя цена упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель 2024 год : прогнозируется рост на 1,8% до 84,1 долларов за баррель

: прогнозируется рост на 1,8% до 84,1 долларов за баррель 2025 год : прогнозируется падение на 11,1% до 74,7 долларов за баррель

: прогнозируется падение на 11,1% до 74,7 долларов за баррель 2026 год: прогнозируется снижение на 2,1% до 73,1 долларов за баррель

Что будет с ценами на газ

Цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на высокую волатильность, постепенно снижаться благодаря увеличению производства СПГ в США, Катаре и Австралии, наращиванию поставок Россией в Азию, росту производства возобновляемой энергии и сбалансированному накоплению запасов.

Прогноз цен на газ на хабе ТТF в Нидерландах:

2023 год : цены упали на 65,7% до 465,6 долларов за тысячу кубометров.

: цены упали на 65,7% до 465,6 долларов за тысячу кубометров. 2024 год : ожидается падение на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров.

: ожидается падение на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров. 2025 год : прогнозируется рост на 8,5% до 384,7 долларов за тысячу кубометров.

: прогнозируется рост на 8,5% до 384,7 долларов за тысячу кубометров. 2026 год: предполагается снижение на 12,5% до 336,5 долларов за тысячу кубометров.

К слову! Геополитическая напряженность будет оставаться источником неопределенности. Террористическая активность в Красном море и эскалация конфликтов на Ближнем Востоке могут нарушить цепи поставок энергоносителей.