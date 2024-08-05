Сколько будет стоить нефть
По прогнозу НБУ, в 2024 году мировые цены на нефть останутся на уровне 80-90 долларов за баррель.
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Рекордные объемы добычи в США, а также наращивание добычи Ливией, Ираном и Анголой на фоне вялого спроса со стороны Китая, будут давить на снижение цен.
Однако ожидаемое оживление спроса в США и странах Европы, благодаря постепенному смягчению монетарной политики ведущих центральных банков, удерживать цены от значительного снижения.
Прогноз цен на нефть марки Brent по данным НБУ:
- 2023 год: средняя цена упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель
- 2024 год: прогнозируется рост на 1,8% до 84,1 долларов за баррель
- 2025 год: прогнозируется падение на 11,1% до 74,7 долларов за баррель
- 2026 год: прогнозируется снижение на 2,1% до 73,1 долларов за баррель
Что будет с ценами на газ
Цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на высокую волатильность, постепенно снижаться благодаря увеличению производства СПГ в США, Катаре и Австралии, наращиванию поставок Россией в Азию, росту производства возобновляемой энергии и сбалансированному накоплению запасов.
Прогноз цен на газ на хабе ТТF в Нидерландах:
- 2023 год: цены упали на 65,7% до 465,6 долларов за тысячу кубометров.
- 2024 год: ожидается падение на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров.
- 2025 год: прогнозируется рост на 8,5% до 384,7 долларов за тысячу кубометров.
- 2026 год: предполагается снижение на 12,5% до 336,5 долларов за тысячу кубометров.