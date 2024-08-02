Які фактори вливають на світові ціни на нафту
У четвер, 1 серпня, еталонні бренди нафти подешевшали більше ніж на 1 долар. На ринок впливає те, що світова пропозиція, схоже, не постраждала від побоювання щодо посилення кризи на Близькому Сході, пише Reuters.
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Нагадаємо, що ринки зважують вбивство лідера ХАМАС в Ірані. Паралельно інвестори зосередили уваги на побоювання щодо попиту на нафту.
Ціна 1 бареля нафти
Контракти на нафту Brent завершили сесію з ціною на рівні 79,52 долара за барель. Еталонний бренд подешевшав на 1,32 долара або 1,6%. Тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 1,60 долара або 2,1% до 76,31 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,52 долара за барель (- 1,63%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 76,84 долара за барель (+ 0,69%).