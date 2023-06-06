Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 5 червня, нафта Brent подорожчала до 76,71 долара за барель. Вартість цього бренд сировини зросла на 0,58 долара. Максимально ціна зростала під час торгів до 78,73 долара за барель.

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Американська нафта West Texas Intermediate (далі WTI) завершила торгову сесію з ціною на рівні 72,15 долара за барель, подорожчавши на 0,41 долара. Пікову ціну зафіксували на рівні 75,06 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 76,32 долара за барель (+ 0,25%);

за барель (+ 0,25%); Марка WTI торгується на рівні 71,76 долара за барель (+ 0,03%).

Що впливає на ціни

Новий тиждень нафта почала зі зростання через плани одного з головних експортерів сировини. Йдеться про Саудівську Аравію, яка має на меті скоротити обсяги видобування нафти ще на 1 мільйон барелів на добу з липня. Головна причина для такого кроку – прагнення протистояти макроекономічним викликам, які впливають на ринок, пише Reuters.