На выходных прошла встреча государств-членов ОПЕК+, в ходе которой было принято решение о продлении действующих ограничений по сокращению объемов добычи нефти до конца 2024 года. Также Саудовская Аравия сообщала, что с июля добывать на 1 миллион баррелей в сутки меньше.

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Комментарии от эксперта

Турецкий экономист и эксперт по энергетике Фатих Бироль заявил, что последнее решение ОПЕК+ может создать еще один фактор давления на цены. В то же время глава Международного энергетического агентства добавил, что есть один более важный момент для рынка нефти.

По словам эксперта, когда дело касается рынка нефти, возникает значительная неопределенность. В то же время экономист выделил наиболее значимый индикатор по уровню воздействия. Речь идет о Китай.

Напомним! Именно эта страна со второй экономикой в мире – один из самых мощных импортеров сырья в мире.

Поэтому глава МЭА подчеркнул, что в случае более слабого, чем ожидающего экономического роста в Китае или спада на рынке, могут возникнуть "медвежьи" настроения. То есть будут фиксировать обесценивание нефти. Если же экономика Поднебесной не ослабнет, то решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти может привести к повышению уровня напряженности во второй половине 2023 года.

На момент создания этого материала стоимость двух самых известных марок нефти остановилась на таких уровнях, по данным Bloomberg :

Brent – 76,86 доллара за баррель;

WTI – 72,45 доллара за баррель.

После решения ОПЕК+ цены сначала росли, однако позже они снова начали колебаться. Дело в том, что опасения спроса перевесили новости об очередном сокращении объемов добычи нефти.