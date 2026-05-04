Зростання цін на нафту не врятує: Росія відчула наслідок "далекобійних санкцій" України

Україна продовжує завдавати удари по російській нафтовій інфраструктурі. Зокрема, портах. Ці, так звані, "далекобійні санкції" вже вплинули на можливості Росії.

Чому зростання цін на нафту не допоможе Росії?

Доходів, отриманих Росією від зростання цін на нафту, замало, щоб "перекрити" російські економічі проблеми, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зауважимо, російський міністр Антон Сілуанов раніше оголошував, що завдяки здорожчанню нафти, Кремль розраховує додатково отримати приблизно 200 мільярдів рублів. Проте, в реальності ситуація інша. Приблизно з березня, рівень доходів та витрат Росії залишається на подібному рівні.

Така ситуація, зокрема, є наслідком того, що з середини лютого значно зросли виплати за підписання контрактів з російським міноборони. Нагадаємо, торік ця одноразова "підтримка" була відчутно менша.

Чи дійсно удари України впливають на нафтову промисловість Росії?

Нафтопереробка в Росії скоротилася до 4,69 млн барелів на день. Для розуміння, це найнижчий рівень з грудня 2009 року. Така ситуація є наслідком ударів України по російській нафтовій інфраструктурі, повідомляє Bloomberg.

Водночас Associated Press має іншу думку. Агенство вказує, що насправді вплив ударів України по російській нафтовій інфраструктурі є не зовсім зрозумілим. Зокрема через те, що:

ціни на нафту ростуть внаслідок ситуації на Близькому Сході;

а США раніше послаблювали санкції проти російської нафти, що дозолило Кремлю отримати значні доходи.

Україна ж наголошує на ефективності своєї стратегії. Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше вказував на значні збитки Росії.

Володимир Зеленський Президент України За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями.

Як Україна б'є по російській нафтовій інфраструктурі?