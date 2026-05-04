Почему рост цен на нефть не поможет России?

Доходов, полученных Россией от роста цен на нефть, мало, чтобы "перекрыть" российские экономические проблемы, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Заметим, российский министр Антон Силуанов ранее объявлял, что благодаря подорожанию нефти, Кремль рассчитывает дополнительно получить примерно 200 миллиардов рублей. Однако, в реальности ситуация иная. Примерно с марта, уровень доходов и расходов России остается на подобном уровне.

Такая ситуация, в частности, является следствием того, что с середины февраля значительно выросли выплаты за подписание контрактов с российским минобороны. Напомним, прошлом году эта одноразовая "поддержка" была ощутимо меньше.

Действительно ли удары Украины влияют на нефтяную промышленность России?

Нефтепереработка в России сократилась до 4,69 млн баррелей в день. Для понимания, это самый низкий уровень с декабря 2009 года. Такая ситуация является следствием ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре, сообщает Bloomberg.

В то же время Associated Press имеет другое мнение. Агентство указывает, что на самом деле влияние ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре не совсем понятно. В частности из-за того, что:

цены на нефть растут вследствие ситуации на Ближнем Востоке;

а США ранее ослабляли санкции против российской нефти, что позволило Кремлю получить значительные доходы.

Украина же отмечает эффективность своей стратегии. Напомним, Владимир Зеленский ранее указывал на значительные убытки России.

Владимир Зеленский Президент Украины По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками.

Как Украина бьет по российской нефтяной инфраструктуре?