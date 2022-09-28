Скільки коштують найвідоміші марки нафти

У середу, 28 вересня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 86,68 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,48%. Порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 1,01 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 79,23 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI зросла в ціні на 1,19 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 0,93%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 86,63 долара за барель (+ 0,56 долара),

за барель (+ 0,56 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,21 долара (+ 0,62 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту зростають другий день поспіль. Це стосується котирування двох найвідоміших марок нафти – Brent та WTI. Важливим факторами впливу називають залишається скорочення обсягів виробництва у США через ураган. Це переважило зниження тиску від зміцнення долара та очікуваного збільшення запасів сирої нафти в США, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту