Сколько стоят самые известные марки нефти
В среду, 28 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 86,68 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,48%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 1,01 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 79,23 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 1,19 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла на 0,93%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 86,63 доллара за баррель (+ 0,56 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,21 доллара (+ 0,62 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть растут второй день подряд. Это касается котировки двух самых известных марок нефти – Brent и WTI. Важным фактором воздействия называют остающееся сокращение объемов производства в США из-за урагана. Это перевесило снижение давления от укрепления доллара и ожидаемого увеличения запасов сырой нефти в США, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.