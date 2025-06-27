Якої угоди досягли Китай та США

Президент Дональд Трамп заявив, що у середу, 25 червня, США підписали угоду з Китаєм, не розкривши при цьому її подробиць. Він також припустився можливості укладання окремої угоди, яка нібито "відкриє" Індію, пише 24 Канал с посиланням на Reuters.

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Примітно! Під час травневих торгових переговорів у Женеві Китай зобов'язався скасувати обмеження, що були введені у відповідь на підвищення мит США.

В адміністрації Дональда Трампа підтвердили додаткові перемовини з Пекіном та уточнили, що угоди було досягнуто на початку цього тижня.

Адміністрація та китайська сторона досягли додаткового порозуміння щодо рамок реалізації Женевської угоди. Домовленість стосується того, як ми можемо прискорити постачання рідкісноземельних металів до США.

– заявив представник Білого дому.

Що відповіли у Китаї

У п'ятницю, 27 червня, Міністерство торгівлі Китаю підтвердило, що дві країни нещодавно узгодили деталі реалізації консенсусу, досягнутого у Женеві. Там також заявили, що Китай схвалюватиме експортні заявки на контрольовані товари відповідно до законодавства.

Примітно! Рідкісноземельні метали у заяві міністерства торгівлі Китаю згадані не були.

Аналітики зазначають, що попри досягнутого порозуміння, шлях до повноцінної торгової угоди між двома економічними суперниками ще досить далекий.

За словами джерела в галузі, Китай "дуже серйозно" ставиться до питань подвійного призначення рідкісноземельних матеріалів і ретельно перевіряє покупців, щоб переконатися, що постачання не спрямовується на потреби американської військової промисловості.

Важливо! У відповідь на нові американські мита Китай у квітні призупинив експорт цілого ряду важливих мінералів і магнітів, що порушило глобальні ланцюжки постачання. Ці ресурси є життєво важливими для автопрому, аерокосмічної галузі, виробництва напівпровідників та оборонної промисловості по всьому світу.