Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 12 июня, нефть Brent выросла в цене на 50 центов или на 0,6%. Сырье торгуется на уровне 82,42 доллара за баррель.

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Параллельно фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 62 цента или на 0,8%. Американская нефть торгуется на уровне 78,52 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,90 доллара за баррель (+0,35%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,77 доллара за баррель (+0,32%).

Важно! За прошедшую неделю эталонные бренды нефти упали в цене. Более того, Brent и WTI зафиксировали такой результат третью неделю подряд.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть вернулась к подорожанию в среду на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса от Управления энергетической информации США и ОПЕК. Эти ожидания подкрепили отраслевые данные, свидетельствующие о том, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем прогнозировали на прошлой неделе.

Управление энергетической информации США пересмотрело прогноз по глобальному спросу на нефть в 2024 году, повысив его до 1,10 миллиона баррелей в день. Ранее эксперты ожидали, что этот показатель остановится на уровне 900 тысяч баррелей в день. Тогда как в ОПЕК по-прежнему ожидают существенного роста мирового спроса на нефть. Среди главных факторов влияния они выделяют путешествия и туризм во втором полугодии.