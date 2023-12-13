Как изменилась цена на нефть 13 декабря

В среду, 14 декабря, цена нефти Brent упала на 33 цента или на 0,45% 72,91 доллара за баррель. Речь идет о февральских фьючерсах на сырье.

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В то же время, январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 29 центов или 0,42%. Цена американского сырья колеблется на уровне 68,32 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 73,34 доллара за баррель (+0,14%);

за баррель (+0,14%); Марка WTI торгуется на уровне 68,73 доллара за баррель (+0,17%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть продолжает фиксировать утраты после обесценивания до минимума за 6 месяцев. Главные причины – опасения относительно излишка предложения на рынке и спроса. Кроме того, на динамику рынка повлияли последние данные об инфляции в США, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Поддержку получили прогнозы, что Федеральный резерв вряд ли перейдет к уменьшению ставки в начале 2024 года. Следовательно, ценовое давление остается, что может повлиять на спрос, пишет Reuters.

Аналитик из Sankey Research сообщил, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.