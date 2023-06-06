Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 5 июня, нефть Brent подорожала до 76,71 доллара за баррель. Стоимость этого бренда сырья выросла на 0,58 доллара. Максимально цена росла во время торгов до 78,73 доллара за баррель.

Актуально Топовые компании для инвестиций в кризисные периоды: как они пережили вызовы в прошлом

Американская нефть West Texas Intermediate (далее WTI) завершила торговую сессию с ценой на уровне 72,15 доллара за баррель, подорожав на 0,41 доллара. Пиковую цену зафиксировали на уровне 75,06 доллара за баррель. Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 76,32 доллара за баррель (+0,25%);

за баррель (+0,25%); Марка WTI торгуется на уровне 71,76 доллара за баррель (+0,03%).

Что влияет на цены

Новую неделю нефть начала с роста из-за планов одного из главных экспортеров сырья. Речь идет о Саудовской Аравии, которая стремится сократить объемы добычи нефти еще на 1 миллион баррелей в сутки с июля. Главная причина для такого шага – стремление противостоять макроэкономическим вызовам, влияющим на рынок, пишет Reuters.