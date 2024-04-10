Близький Схід "нейтралізував" новини з США: як відреагував ринок нафти

Нафта починає новий торговий день зі зростання цін. На ринок впливає ситуація на Близькому Сході. Про головні коливання цін на чорне золото – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася вартість нафти на ринку

У середу, 10 квітня, нафта Brent починає торговий день з ціною на рівні 89,67 долара за барель. Сировина додала в ціні 25 центів з початку торгів.

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Водночас нафта WTI зросла в ціні на 24 центи. Вартість американської нафти коливається на рівні 85,47 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 89,69 долара за барель (+ 0,30%)

Контракти WTI торгуються за ціною 85,51 долара за барель (+ 0,33%).

Чому нафта дешевшає на ринку

У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла . Тоді як за останній тиждень ціни на нафту додали в ціні понад 4%.

Нафта знову зростає в ціні, хоча попередні два дні поспіль завершували торги з втратами. Річ у тому, що тупикова ситуація в переговорах про припинення вогню в Газі сприяла відновленню невизначеності щодо безпеки поставок сировини з Близького Сходу, нівелювавши новину про більше, ніж очікували збільшення запасів нафти у США, інформує видання Reuters.