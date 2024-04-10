Как изменилась стоимость нефти на рынке

В среду, 10 апреля, нефть Brent начинает торговый день с ценой на уровне 89,67 доллара за баррель. Сырье прибавило в цене 25 центов с начала торгов.

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В то же время нефть WTI выросла в цене на 24 цента. Стоимость американской нефти колеблется на уровне 85,47 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,69 доллара за баррель (+0,30%)

Контракты WTI торгуются по цене 85,51 доллара за баррель (+0,33%).

Интересно! В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла. Тогда как за последнюю неделю цены на нефть прибавили в цене более чем на 4%.

Почему нефть дешевеет на рынке

Нефть снова растет в цене, хотя предыдущие два дня подряд завершали торги с потерями. Дело в том, что тупиковая ситуация в переговорах о прекращении огня в Газе способствовала восстановлению неопределенности относительно безопасности поставок сырья с Ближнего Востока, нивелировав новость о большем, чем ожидали увеличение запасов нефти в США, информирует издание Reuters.