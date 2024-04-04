Скільки коштує нафта на ринку
Попередній торговий день, 3 квітня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 89,35 долара за барель. Сировина подорожчала на 43 центи або 0,5%.
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Натомість американська нафта, яка відома під брендом WTI, подорожчала на 28 центів або 0‚3% до 85,43 долара за барель, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 89,30 долара за барель (- 0,06%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 85,37 долара за барель (- 0,07%).
Нафта знову демонструє позитивну динаміку на ринку
Ціни на нафту злетіли до пікового рівня за останні 5 місяців. Наразі інвесторів турбує питання потенційних проблем із постачанням нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
Проте зростання цін зупинили новини про збільшення запасів сировини у США, згідно з даними Reuters. Крім того, під час зустрічі на рівні міністрів держав-членів ОПЕК+ домовилися залишити політику щодо постачання нафти без змін.