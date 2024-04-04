Сколько стоит нефть на рынке
Предыдущий торговый день, 3 апреля, нефть Brent завершила с ценой на уровне 89,35 доллара за баррель. Сырье подорожало на 43 цента или 0,5%.
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Зато американская нефть, которая известна под брендом WTI, подорожала на 28 центов или 0'3% до 85,43 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,30 доллара за баррель (- 0,06%)
- Контракты WTI торгуются по цене 85,37 доллара за баррель (- 0,07%).
Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке
Цены на нефть взлетели до пикового уровня за последние 5 месяцев. Сейчас инвесторов беспокоит вопрос потенциальных проблем с поставками нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Однако рост цен остановили новости об увеличении запасов сырья в США, согласно данным Reuters. Кроме того, во время встречи на уровне министров государств-членов ОПЕК+ договорились оставить политику по поставкам нефти без изменений.