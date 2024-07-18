Як змінилися ціни на нафту

У четвер, 18 липня, нафта Brent подорожчала на 41 цент або на 0,5% з початку торгової сесії. Сировина торгується на рівні 85,49 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 69 центів або 0,8%. Американська сировина торгується на рівні 83,54 долара за барель, пише видання Reuters. Попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили з приростом.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту Brent коштують 85,06 долара за барель (- 0,02%)

Контракти на WTI торгуються за ціною 82,91 долара за барель (+ 0,07%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта зростає в ціні, оскільки повідомили про значно менше, ніж очікували зменшення запасів сировини у США. Саме ця країна є найбільшим споживачем нафти. Тож останні дані можуть свідчити про збільшення попиту.