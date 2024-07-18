Как изменились цены на нефть

В четверг, 18 июля, нефть Brent подорожала на 41 цент или на 0,5% с начала торговой сессии. Сырье торгуется на уровне 85,49 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 69 центов или 0,8%. Американское сырье торгуется на уровне 83,54 доллара за баррель, пишет издание Reuters. Предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили с приростом.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть Brent стоят 85,06 доллара за баррель (- 0,02%)

Контракты на WTI торгуются по цене 82,91 доллара за баррель (+0,07%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть растет в цене, поскольку сообщили о значительно меньшем, чем ожидали уменьшение запасов сырья в США. Именно эта страна является крупнейшим потребителем нефти. Поэтому последние данные могут свидетельствовать об увеличении спроса.