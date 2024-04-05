Вперше з жовтня: ціни на нафту перетнули важливу психологічну позначку

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі подій у світі та побоювань щодо пропозиції. Про головні коливання та зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку

У четвер, 4 квітня, червневі контракти на нафту Brent завершила торги з ціною на рівні 90,65 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,30 долара або 1,5%.

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Нафта WTI додала в ціні 1,16 долара або 1‚4% до 86,59 долара за барель, згідно з даними Reuters. У випадку з американською нафтою йдеться про ф'ючерси на травень.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 91,04 долара за барель (+ 1,89%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,05 долара за барель (+ 1,36%).

Нафта знову демонструє позитивну динаміку на ринку

За перший квартал 2024 року ціни на нафту суттєво зросли . Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Крім того, сировина демонструвала позитивну динаміку і протягом минулого тижня : нафта Brent подорожчала на 2,4%, а WTI додала в ціні приблизно 3,2%.

Обидві марки нафти завершили торги у четвер на піковому ціновому рівні з жовтня. Ціни на нафту штовхає гору геополітична напруженість у світі та скорочення обсягів видобування сировини. Ці фактори переважили побоювання щодо зниження процентних ставок у США, згідно з даними Reuters.