Сколько стоит нефть на рынке
В четверг, 4 апреля, июньские контракты на нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 90,65 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,30 доллара или 1,5%.
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Нефть WTI прибавила в цене 1,16 доллара или 1'4% до 86,59 доллара за баррель, согласно данным Reuters. В случае с американской нефтью речь идет о фьючерсах на май.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91,04 доллара за баррель (+1,89%)
- Контракты WTI торгуются по цене 86,05 доллара за баррель (+1,36%).
Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке
Обе марки нефти завершили торги в четверг на пиковом ценовом уровне с октября. Цены на нефть толкает вверх геополитическая напряженность в мире и сокращение объемов добычи сырья. Эти факторы перевесили опасения относительно снижения процентных ставок в США, согласно данным Reuters.