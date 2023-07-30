Останні зміни на ринку нафти

На ринку нафти еталонні марки нафти зафіксували п'ятий поспіль тижневий приріст. Цьому сприяли оптимістичні настрої інвесторів. Вони вважають, що здорові скорочення попиту та пропозиції на ринку будуть утримувати ціни на сировину на високому рівні.

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У п'ятницю, 28 липня, нафта під брендом Brent завершила торговий день з ціною на рівні 84,99 долара за барель. Нафта подорожчала на 0,75 долара. Тоді як бренд нафти West Texas Intermediate (WTI) в останній день торгів за тиждень коштував 80,58 долара за барель. Американська сировина зросла в ціні на 0,45 долара, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 84,99 долара за барель (+ 0,89%);

за барель (+ 0,89%); Марка WTI торгується на рівні 80,58 долара за барель (+ 0,61%).

Цікаво! Адміністрація Джозефа Байдена вирішила нагадати учасникам ринку нафти про необхідність дотримуватися цінової стелі для російської нафти. У Білому домі вирішили покластися на тактику дзвінків та переговорів.

Загалом на фінансових ринках зростає апетит до ризику. Головним двигуном для цього стали очікування, що центральні банки невдовзі завершать цикли підвищення ставок. Йдеться як про Федеральний резерв, так і Європейський центральний банк. Ці настрої лише зростають. На цьому тлі прогнозують глобальне економічне зростання та попит на енергетичних ринках, інформує Reuters.