Последние изменения на рынке нефти

На рынке нефти эталонные марки нефти зафиксировали пятый недельный прирост. Этому способствовали оптимистичные настроения инвесторов. Они полагают, что здоровые сокращения спроса и предложения на рынке будут удерживать цены на сырье на высоком уровне.

Интересно Эксперты ожидают новых успехов в США: что привлекло их внимание

В пятницу, 28 июля, нефть под брендом Brent завершила торговый день с ценой на уровне 84,99 доллара за баррель. Нефть подорожала на 0,75 доллара. Тогда как бренд нефти West Texas Intermediate (WTI) в последний день торгов за неделю стоил 80,58 доллара за баррель. Американское сырье выросло в цене на 0,45 доллара, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 84,99 доллара за баррель (+0,89%);

за баррель (+0,89%); Марка WTI торгуется на уровне 80,58 доллара за баррель (+0,61%).

Интересно! Администрация Джозефа Байдена решила напомнить участникам рынка нефти о необходимости соблюдать ценовой потолок для российской нефти. В Белом доме решили положиться на тактику звонков и переговоров.

В целом, на финансовых рынках растет аппетит к риску. Главным двигателем для этого стали ожидания, что центральные банки вскоре завершат циклы повышения ставок. Речь идет как о Федеральном резерве, так и о Европейском центральном банке. Эти настроения только растут. На этом фоне прогнозируют глобальный экономический рост и спрос на энергетических рынках, пишет Reuters.