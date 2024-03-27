Нафта істотно подешевшала на тлі новин із США:що відбувається на ринку

Нафтові котирування змінили динаміку на ринку після важливих новин із США. Також увага прикута до ОПЕК+, оскільки нафтовий картель має провести зустріч на наступному тижні. Про головні коливання та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта

У середу, 27 березня, травневі ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 85,42 долара за барель. Сировина втратила 83 центи в ціні або 1% від початку торгів. Також варто додати, що на ринку зараз активніше торгують нафтовими контрактами на червень, які подешевшали на 79 центів або 0,9% до 84,84 долара за барель

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Натомість американська нафта, яка відома під брендом WTI, подешевшала на 78 центів або 1% до 80,84 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,53 долара за барель (- 0,83%)

Контракти WTI торгуються за ціною 80,87 долара за барель (- 0,92%).

Чому нафта падає в ціні

Нафта відреагувала падінням на новину про різке зростання запасів сирої нафти у США. Йдеться про збільшення резервів на понад 9 мільйонів барелів за тиждень, що закінчився 22 березня 2024 року До того ж є усі ознаки, що топові виробники сировини (ОПЕК+) навряд чи змінять свою політику щодо видобування. Вони планують провести чергову зустріч на наступному тижні, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що раніше цього місяця члені ОПЕК+ домовилися про продовження кампанії щодо скорочення обсягів видобування сировини. Зокрема російський уряд наказав компаніям зменшити обсяги видобування нафти у другому кварталі.