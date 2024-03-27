Нефть существенно подешевела на фоне новостей из США: что происходит на рынке

Нефтяные котировки изменили динамику на рынке после важных новостей из США. Также внимание приковано к ОПЕК+, поскольку нефтяной картель должен провести встречу на следующей неделе. О главных колебаниях и факторах влияния - читайте в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть

В среду, 27 марта, майские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 85,42 доллара за баррель. Сырье потеряло 83 цента в цене или 1% от начала торгов. Также стоит добавить, что на рынке сейчас активнее торгуют нефтяными контрактами на июнь, которые подешевели на 79 центов или 0,9% до 84,84 доллара за баррель

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Зато американская нефть, которая известна под брендом WTI, подешевела на 78 центов или 1% до 80,84 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,53 доллара за баррель (- 0,83%)

Контракты WTI торгуются по цене 80,87 доллара за баррель (- 0,92%).

Почему нефть падает в цене

Нефть отреагировала падением на новость о резком росте запасов сырой нефти в США. Речь идет об увеличении резервов более чем на 9 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта 2024 года К тому же есть все признаки, что топовые производители сырья (ОПЕК+) вряд ли изменят свою политику по добыче. Они планируют провести очередную встречу на следующей неделе, пишет издание Reuters.

Напомним, что ранее в этом месяце члены ОПЕК+ договорились о продолжении кампании по сокращению объемов добычи сырья. В частности российское правительство приказало компаниям уменьшить объемы добычи нефти во втором квартале.