Що відбувається на ринку нафти

У вівторок, 27 серпня, еталонні бренди нафти завершили торги із суттєвим спадом, втративши в ціні приблизно 2%. На ринок впливають побоювання щодо сповільнення двох найбільших економік світу – США та Китаю. На цьому фоні, найімовірніше, зменшиться попит на нафту, згідно з даними Reuters.

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Скільки коштує барель нафти

Тож марка нафти Brent під час торгової сесії подешевшала на 1,88 долара або 2,3%. Сировина закінчила день з ціною на рівні 79,55 долара за барель. Водночас американська нафта U.S. West Texas Intermediate (WTI) впала в ціні на 1,89 долара або 2,4%. Вартість цієї марки нафти зупинилася на рівні 75,53 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,92 долара за барель (+ 0,47%)

Контракти WTI торгуються за ціною 75,86 долара за барель (+ 0,44%).

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