Что происходит на рынке нефти

Во вторник, 27 августа, эталонные бренды нефти завершили торги с существенным спадом, потеряв в цене примерно 2%. На рынок влияют опасения относительно замедления двух крупнейших экономик мира – США и Китая. На этом фоне, вероятнее всего, уменьшится спрос на нефть, согласно данным Reuters.

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Сколько стоит баррель нефти

Поэтому марка нефти Brent во время торговой сессии подешевела на 1,88 доллара или 2,3%. Сырье закончило день с ценой на уровне 79,55 доллара за баррель. В то же время американская нефть U.S. West Texas Intermediate (WTI) упала в цене на 1,89 доллара или 2,4%. Стоимость этой марки нефти остановилась на уровне 75,53 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,92 доллара за баррель (+0,47%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,86 доллара за баррель (+0,44%).

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