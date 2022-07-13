Експерт з енергетики Геннадій Рябцев під час брифінгу для Media Center Ukraine повідомив, що через ймовірне досить суттєве зростання цін на нафту росія заробить значно більше доходів у рамках сезону 2022 – 2023 років завдяки власному експорту, інформує 24 канал.

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Ембарго на нафту з росії

Рябцев додав, що федеральний бюджет держави-агресорки не постраждає, адже відповідні розрахунки проводили, виходячи з середньої ціни головної марки нафти у росії Urals на рівні 44,2 долара за барель. На момент створення цього матеріалу вартість цієї нафти коливається на рівні 77,92 долара за барель, згідно з даними Investing.com.

Важливо! Експерт підкреслив, що це короткотривалий ефект. Попри те, що у цьому та наступному роках офіційна Москва може розраховувати на більші потоки коштів, ніж планувала, далі ситуація зміниться.

Річ у тому, що доходи росії після цього будуть скорочуватися, адже країна зможе спрямувати на альтернативні ринки лише четверту частину того експорту, який підпадає під заборону. Йдеться про Китай та Індію, які зараз активно купують нафту з росії, але з істотною знижкою. Також сюди можна додати й інші країни з Азії та Африки.

Така ситуація призведе до того, що росія буде вимушена зменшити обсяги видобування нафти на своїй території. Одна з ключових причин – держава-агресорка немає достатніх потужностей для зберігання та перероблення сировини. Рябцев наголосив, що вже у 2023 році цей показник може впасти на 20 – 25% у порівнянні з 2021 роком.

Реакція росії та тіньовий ринок

При цьому експортовані товари також не можна буде споживати у росії, адже 75% – це сировина або продукти первинної перегонки. І це призведе до того, що зменшаться й обсяги перероблювання нафтової сировини у росії знову ж таки на ті ж 20 – 25%,

– пояснив експерт.

У відповідь Москва буде готова пропонувати свою сировину зі знижкою на рівні 30 – 40% відносно еталонної марки Brent з метою збільшення попиту на альтернативних ринках. Крім того, росія буде готова відповідати за постачання до конкретного порту. Cтаном на 13 липня 2022 року нафти Brent торгується за ціною на рівні 99,39 долара за барель, згідно з Bloomberg.

Щодо тіньових схем з намаганням отримати російську нафту, то на думку експерта, це будуть поодинокі випадки й не з такими масштабами, про які іноді повідомляють іноземні ЗМІ. Головні причини:

покупці можуть потрапити під вторинні санкції;

репутаційні втрати.

Варіанти виходу із ситуації

Геннадій Рябцев наголосив, що втрати від запровадження ембарго на нафту не будуть настільки потужними для бюджету, щоб завадити росії фінансувати повномасштабну війну проти України.

Для того, аби змінити ситуацію на краще як для України, так і для її союзників є кілька варіантів. Перш за все йдеться про встановлення цінової стелі для російської нафти, а друге – не допустити реекспорту до США та Європи сировини від держави-агресорки через Азію та Африку.

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Фактори впливу на динаміку ринку

Експерт з енергетики також заявив, що на сьогодні немає суттєвих проблем із залучення додаткових обсягів нафти на ринок. За його словами, високі котирування на чорне золото є вигідними державам-експортерам, тому вони не надто поспішають збільшувати обсяги видобування. Йдеться про ОПЕК та ОПЕК+. Крім того, він додав, що США теж можуть суттєво наростити свою роботу у цьому секторі. Цього поки що цього не фіксували.

Крім того, Рябцев підкреслив, що на ситуацію впливають й велика частка заяв, наприклад, фінансових промислових груп та транснаціональних корпорацій щодо ймовірності подорожчання нафти до 380 й більше доларів за барель у разі припинення експорту своїх енергоносіїв росією. Аналогічно впливає на ціни й фактор спекуляцій.

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