Останні новини про ціни на нафту

Торги у середу, 9 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 92,60 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 2,69%. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 2,51 долара.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 85,79 долара за барель. За день сировина втратила 3,51%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 2,70 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,62 долара за барель (- 2,74 долара);

за барель (- 2,74 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,77 долара за барель (- 2,75 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Зниження цін на нафту триває. В середньому кожна марка подешевшала в середньому майже на 3 долари. Важливим фактором впливу стали дані щодо запасів сирої нафти у США. Обсяги резервів сировини зросли більше, ніж прогнозували.

Китай також відіграє важливу роль для ринку нафти. Нові випадки коронавірусу знову підштовхнули ціни до падіння. Річ у тому, що через це виникає занепокоєння стосовно попиту на пальне, повідомляє видання Reuters.

Зверніть увагу! Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

Прогнози від експертів: