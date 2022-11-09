Последние новости о ценах на нефть

Торги в среду, 9 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 92,60 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки упали на 2,69%. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 2,51 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 85,79 доллара за баррель. За день сырье потеряло 3,51%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 2,70 доллара.

По данным Bloomberg , стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,62 доллара за баррель (- 2,74 доллара);

за баррель (- 2,74 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,77 доллара за баррель (- 2,75 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Снижение цен на нефть продолжается. В среднем каждая марка подешевела в среднем почти на 3 доллара. Важным фактором влияния стали данные по запасам сырой нефти в США. Объемы резервов сырья выросли больше, чем прогнозировали.

Китай также играет немаловажную роль для рынка нефти. Новые случаи коронавируса снова подтолкнули цены к падению. Дело в том, что из-за этого возникает обеспокоенность спросом на горючее, сообщает издание Reuters.

Обратите внимание! Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.

Прогнозы от экспертов: