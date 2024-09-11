Что происходит на рынке нефти

Эталонная марка нефти Brent завершила торговую сессию 10 сентября, обвалившись до самого низкого показателя с декабря 2021 года. Сырье так отреагировало на решение ОПЕК+ пересмотреть свой прогноз по глобальному спросу на текущий год и 2025 год в сторону ухудшения, согласно данным Reuters.

Интересно Банки еще одной страны начали отклонять переводы в Россию

Торги в среду нефть начала с роста. Опасения из-за погодных условий в США пока превзошли даже реакцию рынка на вероятность снижения спроса.

Сколько стоит баррель нефти

Марка нефти Brent завершила торги с ценой на уровне 69,19 доллара за баррель. Сырье подешевело на 2,65 доллара или 3,69%. Нефть Brent впервые с декабря 2021 года опустилась ниже 70 долларов за баррель. Тогда как американская нефть. West Texas Intermediate (WTI) упала в цене на 2,96 доллара или 4,31% до 65,75 доллара за баррель.

Торги в среду, 11 сентября, цены на нефть выросли более чем на 1% на фоне новостей об урагане в США, который может стать препятствием для добычи и переработки сырья. Благодаря этому нефть Brent подорожала на 84 цента или 1,2% до 70,03 доллара за баррель. Кроме того, нефть WTI выросла в цене на 81 цент или 1,2% до 66,56 доллара за баррель

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: