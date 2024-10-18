Неочікуваний поворот: Індія, яка співпрацює з Росією, купила мільйони барелів нафти з США

Індія, яка співпрацює з Росією на ринку нафти, схоже диверсифікує своїх партнерів. Найбільший нафтопереробний завод країни купив мільйони барелів еталонного бренду нафти.

Індія купує нафту з США

Державна нафтогазова компанія Indian Oil Corp закупила мільйони барелів американської нафти. Йдеться про марку нафти WTI. Також варто додати, що Indian Oil Corp – це найбільший нафтопереробний завод в Індії, пише Reuters.

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Згідно з останніми даними, індійська компанія купила нафту WTI з термінами постачання на січень 2025 року. Крім того, відомо, що нафту продали компанії Occidental та Mitsui. Обидві компанії продали по 2 мільйони барелів нафти. Нафтопереробний завод також прагнув придбати нафту із Західної Африки або Північної Америки на тендері.

До теми! Станом на 18 жовтня 2024 року нафта WTI торгується на ринку за ціною на рівні 70,67 долара за барель, згідно з даними Bloomberg.

Нагадаємо, що Індія продовжує активно купувати російську нафту. Цікаво, що компанія Indian Oil Corp у квітні 2024 року заявила про припинення угоди на постачання сировини з російською компанією. Проте уже через місяць знову почала купувати нафту з Росії.