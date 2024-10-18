Индия покупает нефть из США

Государственная нефтегазовая компания Indian Oil Corp закупила миллионы баррелей американской нефти. Речь идет о марке нефти WTI. Также стоит добавить, что Indian Oil Corp – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии, пишет Reuters.

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Согласно последним данным, индийская компания купила нефть WTI со сроками поставки на январь 2025 года. Кроме того, известно, что нефть продали компании Occidental и Mitsui. Обе компании продали по 2 миллиона баррелей нефти. Нефтеперерабатывающий завод также стремился приобрести нефть из Западной Африки или Северной Америки на тендере.

К теме! По состоянию на 18 октября 2024 года нефть WTI торгуется на рынке по цене на уровне 70,67 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.