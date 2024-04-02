Нагадаємо, що Індія на сьогодні є одним із топових імпортерів російської нафти. Проте останнім часом все частіше з'являються інформація про нові й нові труднощі. Зокрема, у березні 2024 року індійська компанія Reliance Industries відмовитися від російської нафти, яку перевозять танкери "Совкомфлота".

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"Роснефть" втратила важливий контракт в Індії

Зокрема, найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp вирішив не продовжувати угоду на постачання сировини з російською компанією. Попередній контракт закінчився 31 березня.

Додають, що сторони не змогли домовитися про ціну та обсяги постачання сировини. Йшлося про продовження угоди на 2024 та 2025 роки. Тож, потужна індійська компанія повернулася до купівлі нафти на спотових ринках.

Цікаво! "Роснефть" та Indian Oil Corp підписали наприкінці 2021 року під час візиту Володимира Путіна до Індії. У 2023 році контракт продовжили ще на рік.

Водночас джерела, які обізнані з ситуацією, додають, що компанії все ще можуть укласти новий договір, якщо їм вдасться домовитися про ключові умови співпраці. Нагадаємо, що на початку року міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі відвідав Всесвітній економічний форум, де заявив, що "купівля російської нафти – це порятунок для світу".

Що відомо про умови контракту

Річний контракт на імпортування до Індії нафти від компанії "Роснефть" передбачав щомісячні поставки 360 тисяч барелів на день зі знижкою 8 – 9 доларів за барель до котирувань в Дубаї на умовах поставки.

На нові переговори "Роснефть" йшла з трохи іншими пропозиціями. Серед них такі: