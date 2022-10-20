Актуальні дані про ціни на нафту

У середу, 19 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 92,40 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 2,63%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта зросла в ціні на 1,89 долара.

Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 85,89 долара за барель, що на 2,35 долара більше ніж днем раніше. За сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла на 3,71%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 92,47 долара за барель (+ 2,14 долара);

за барель (+ 2,14 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,89 долара за барель (+ 2,46 долара).

Що відбувається на ринку нафти

За даними видання Reuters, ціни на нафту знову зросли, оскільки обережність щодо скорочення обсягів пропозиції на ринку зуміла компенсувати негативний вплив невизначеного попиту та новини про те, що Сполучені Штати вивільнять більше сирої нафти зі своїх резервів.

Очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє теж видання.

Прогнози щодо цін на нафту: