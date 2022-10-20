Актуальные данные о ценах на нефть

В среду, 19 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 92,40 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 2,63%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть выросла в цене на 1,89 доллара.

Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 85,89 доллара за баррель, что на 2,35 доллара больше, чем днем ранее. За сегодняшнюю торговую сессию марка выросла в цене на 3,71%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 92,47 доллара за баррель (+2,14 доллара);

за баррель (+2,14 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,89 доллара за баррель (+2,46 доллара).

Что происходит на рынке нефти

По данным издания Reuters, цены на нефть снова выросли, поскольку осторожность по сокращению объемов предложения на рынке сумела компенсировать негативное влияние неопределенного спроса и новости о том, что Соединенные Штаты высвободят больше сырой нефти из своих резервов.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредили о том, что риск глобальной рецессии растет, а также добавили, что инфляция остается серьезной проблемой, сообщает издание.

Прогнозы по ценам на нефть: