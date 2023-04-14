Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 13 квітня, марка нафти Brent завершила торговий день з ціною на рівні 86,09 долара за барель. Сировина впала в ціні на 1,24 долара або 1,4%. Ця марка нафти лише вдруге за місяць зафіксувала спад. Нагадаємо, що днем раніше вона подорожчала до максимального рівня з кінця січня.

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Американська нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, торгувалася на рівні 82,16 долара за барель. Від старту торгів сировина подешевшала на 1,10 долара або 1,3%, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 86,26 долара за барель (+ 0,20%);

за барель (+ 0,20%); Барель WTI коштував 82,36 долара за барель (+ 0,24%).

Ключові фактори вплину на ринку

Ціни на нафту повернулися до падіння на тлі занепокоєння в ОПЕК+ щодо того, яким буде попит влітку. Нагадаємо, що на минулому тижні держави-члени ОПЕК+ ухвалили рішення про зменшення обсягів видобування нафти. Загалом йдеться про скорочення на 1,6 мільйона барелів на день до кінця 2023 року. Після цього вартість сировини зросла відразу на 8%.

Крім того, трейдери уже зафіксували прибутки після того, як обидві марки нафти досягли багатомісячних максимумів під час минулої торгової сесії.