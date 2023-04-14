Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 13 апреля, марка нефти Brent завершила торговый день с ценой на уровне 86,09 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 1,24 доллара или 1,4%. Эта марка нефти только второй раз за месяц зафиксировала спад. Напомним, что днем раньше она подорожала до максимального уровня с конца января.

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Американская нефть, известная под брендом West Texas Intermediate, торговалась на уровне 82,16 доллара за баррель. От старта торгов сырье подешевело на 1,10 доллара или 1,3%, сообщает издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Нефть Brent торговалась на уровне 86,26 доллара за баррель (+0,20%);

за баррель (+0,20%); Баррель WTI стоил 82,36 доллара за баррель (+0,24%).

Ключевые факторы влияния на рынке

Цены на нефть вернулись к падению на фоне беспокойства в ОПЕК+ относительно того, каким будет спрос летом. Напомним, что на прошлой неделе в ОПЕК+ приняли решение об уменьшении объемов добычи нефти. В общей сложности речь идет о сокращении на 1,6 миллиона баррелей в день до конца 2023 года. После этого стоимость сырья выросла сразу на 8%.

Кроме того, трейдеры уже зафиксировали прибыль после того, как обе марки нефти достигли многомесячных максимумов во время прошедшей торговой сессии.