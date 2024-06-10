Як змінилася вартість нафти

У понеділок, 10 червня, нафта Brent зросла в ціні на 16 центів або на 0,2%. Сировина торгується на рівні 79,59 долара за барель.

Варте уваги Скільки нафти залишилося у надрах Землі і які тенденції прогнозують

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 6 центів. Американська нафта, також відома як WTI, коливається на рівні 75,59 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,90 долара за барель (+ 0,35%)

Контракти WTI торгуються за ціною 75,77 долара за барель (+ 0,32%).

До теми! Минулий тиждень еталонні бренди нафти завершили зі спадом. Ба більше, Brent та WTI зафіксували від'ємну динаміку третій тиждень поспіль.

Які фактори впливають на ринок нафти

Нафта зросла в ціні у понеділок на тлі надій про зростання попиту на пальне влітку. У Goldman Sachs прогнозують, що нафта Brent подорожчає до 86 долара за барель у третьому кварталі 2024 року.

Водночас зростання було обмежене посиленням позицій долара США на ринку, оскільки очікування щодо неминучого зниження процентних ставок у першій економіці світу ослабли. Зокрема, шанси на зниження ставки у вересні після публікації звіту про ринок праці впали до 50,8% з приблизно 70%, які фіксували у четвер.