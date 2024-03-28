Скільки коштує нафта на ринку

У четвер‚ 28 березня, ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 86,49 долара за барель. Сировина подорожчала на 40 центів або 0‚5%. Це дані про травневі контракти на нафту. Тоді як ф'ючерси із терміном постачання у червні зросли в ціні на 36 центів або 0,4% до 85,77 долара за барель

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Американська нафта, яка відома під брендом WTI, зросла в ціні на 44 центи або 0‚5% до 81,75 долара за барель, згідно з даними Reuters. Йдеться про ф'ючерси на травень.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,43 долара за барель (+ 0,39%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,71 долара за барель (+ 0,44%).

Нафта повернулася до зростання в ціні

Нафта знову дорожчає на ринку. На цінову динаміку вплинуло те‚ що інвестори переглянули останні дані щодо резервів сирої нафти у США та повернулися до режиму закупівель. Нагадаємо що днем раніше оприлюднили неочікувану новину про різке зростання запасів сирої нафти у першій економіці світу. Водночас на ринку переважає думка‚ що у червні Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк почнуть знижувати ставки. Нижчі процентні ставки підтримають попит на нафту, пише видання Reuters.

Крім того‚ дуже малоймовірно‚ що ОПЕК+ буде бодай трохи змінювати поточну політику щодо обсягів видобування сировини до проведення зустрічі у червні. При цьому немає жодних ознак‚ що нафтовий картель планує якісь нововведення.