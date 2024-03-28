Сколько стоит нефть на рынке

В четверг, 28 марта, фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 86,49 доллара за баррель. Сырье подорожало на 40 центов или 0'5%. Это данные о майских контрактах на нефть. Тогда как фьючерсы со сроком поставки в июне выросли в цене на 36 центов или 0,4% до 85,77 доллара за баррель

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Американская нефть, которая известна под брендом WTI, выросла в цене на 44 цента или 0'5% до 81,75 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Речь идет о фьючерсах на май.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,43 доллара за баррель (+0,39%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,71 доллара за баррель (+0,44%).

Нефть вернулась к росту в цене

Нефть снова дорожает на рынке. На ценовую динамику повлияло то, что инвесторы пересмотрели последние данные по резервам сырой нефти в США и вернулись к режиму закупок. Напомним, что днем ранее обнародовали неожиданную новость о резком росте запасов сырой нефти в первой экономике мира. В то же время на рынке преобладает мнение, что в июне Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк начнут снижать ставки. Более низкие процентные ставки поддержат спрос на нефть, пишет издание Reuters.

Кроме того, очень маловероятно, что ОПЕК+ будет хоть немного менять текущую политику по объемам добычи сырья до проведения встречи в июне. При этом нет никаких признаков, что нефтяной картель планирует какие-то нововведения.