Які фактори впливають на ринок нафти

Під час торгів у середу, 5 червня, ціни на нафту коливаються поблизу мінімуму за 4 місяці на тлі очікуваного зростання пропозиції в кінці року, коли ОПЕК+ почне згортати деякі скорочення видобутку.

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Крім того, ринки також зважують дані щодо ситуації на ринку праці у США, а також зростання запасів нафти, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 77,72 долара за барель (+ 0,26%)

Контракти WTI торгуються за ціною 73,45 долара за барель (+ 0,27%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 26 центів або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 77,78 долара за барель. Тоді як контракти на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 24 центи або 0,3%. Американська нафта, також відома як WTI, торгується на рівні 73,,49 долара за барель.

Водночас обидві марки нафти завершили торги у вівторок зі спадом на понад 1%. Ба більше, ціни навіть опустилися до найнижчого рівня з початку лютого.

Також нагадаємо, що на початку червня члени ОПЕК+ вирішили продовжити скорочення обсягів видобування нафти, аби підтримати ціни на сировину. Проте нафта демонструвала на торгах і в понеділок, і у вівторок демонструвала від'ємну динаміку.