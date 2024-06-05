Какие факторы влияют на рынок нефти

Во время торгов в среду, 5 июня, цены на нефть колеблются вблизи минимума за 4 месяца на фоне ожидаемого роста предложения в конце года, когда ОПЕК+ начнет сворачивать некоторые сокращения добычи.

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Кроме того, рынки также взвешивают данные о ситуации на рынке труда в США, а также рост запасов нефти, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 77,72 доллара за баррель (+0,26%)

Контракты WTI торгуются по цене 73,45 доллара за баррель (+0,27%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent выросла в цене на 26 центов или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 77,78 доллара за баррель. Тогда как контракты на нефть West Texas Intermediate подорожали на 24 цента или 0,3%. Американская нефть, также известная как WTI, торгуется на уровне 73,,49 доллара за баррель.

В то же время обе марки нефти завершили торги во вторник со спадом более чем на 1%. Более того, цены даже опустились до самого низкого уровня с начала февраля.

Также напомним, что в начале июня члены ОПЕК+ решили продолжить сокращение объемов добычи нефти, чтобы поддержать цены на сырье. Однако нефть демонстрировала на торгах и в понедельник, и во вторник демонстрировала отрицательную динамику.