Скільки коштують найвідоміші марки нафти

У п'ятницю, 30 вересня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 87,97 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,59%. Порівняно з попереднім торговим днем, сировина подешевшала на 1,64 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 79,70 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI впала в ціні на 2,40 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка втратила 1,88%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 87,96 долара за барель (- 2,02 долара),

за барель (- 2,02 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,73 долара (- 3,02 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Марки нафти Brent та WTI на торгах у п'ятницю впали в ціні, але за тиждень їхні котирування вийшли в плюс. Ціни на нафту за квартал впадуть приблизно на 23%.

Важливим факторам для ринку все ще залишається ОПЕК+. Усе через ймовірність того, щоб цей блок вирішить скоротити обсяги видобування нафти, пише Reuters. Зустріч запланована на 5 жовтня.

Прогнози щодо цін на нафту