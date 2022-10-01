Сколько стоят самые известные марки нефти
В пятницу, 30 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 87,97 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,59%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подешевело на 1,64 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 79,70 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI упала в цене на 2,40 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 1,88%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 87,96 доллара за баррель (- 2,02 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,73 доллара (-3,02 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Марки нефти Brent и WTI на торгах в пятницу упали в цене, но через неделю их котировки вышли в плюс. Цены на нефть за квартал упадут примерно на 23%.
Важным фактором для рынка все еще остается ОПЕК+. Все из-за вероятности того, чтобы этот блок решит сократить объемы добычи нефти, пишет Reuters. Встреча намечена на 5 октября.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.