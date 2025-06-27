Що відбувається з цінами на нафту

У п'ятницю, 27 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,53%, до 68,09 долара за барель. Американська нафта марки WTI зросла в ціні на 0,51%, до 65,57 долара за барель пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Ціни на нафту знову зростають: з'явилась нова причина

Втім, як зазначають аналітики, попри тимчасове зростання, обидва контракти рухаються до тижневого падіння приблизно на 12%. Наразі котирування повернулися до рівнів, на яких вони перебували до початку конфлікту на Близькому Сході.

Чому ціни на нафту будуть знижуватись

На цей час трейдери та аналітики не фіксують суттєвого впливу кризи Близькому Сході на нафтові постачання. Крім того, вони вказують на надлишок "чорного золота" на ринку.

Оскільки немає загрози серйозних перебоїв у постачанні, ми, як і раніше, вважаємо, що на ринку спостерігається надмірна пропозиція. Наші розрахунки за балансом на 2025 рік вказують на надлишок приблизно 2,1 млн барелів на добу,

– зазнають аналітики Macquarie.

Важливо! За прогнозом Macquarie, цього року середня ціна на нафту WTI становитиме близько 67 доларів за барель, а наступного — 60 доларів. При цьому, обидва прогнози було підвищено на 2 долари, враховуючи геополітичні ризики.