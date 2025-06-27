Что происходит с ценами на нефть

В пятницу, 27 июня, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,53%, до 68,09 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в цене на 0,51%, до 65,57 доллара за баррель пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Впрочем, как отмечают аналитики, несмотря на временный рост, оба контракта движутся к недельному падению примерно на 12%. Сейчас котировки вернулись к уровням, на которых они находились до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Почему цены на нефть будут снижаться

В настоящее время трейдеры и аналитики не фиксируют существенного влияния кризиса Ближнем Востоке на нефтяные поставки. Кроме того, они указывают на избыток "черного золота" на рынке.

Поскольку нет угрозы серьезных перебоев в поставках, мы, по-прежнему, считаем, что на рынке наблюдается избыточное предложение. Наши расчеты по балансу на 2025 год указывают на избыток примерно 2,1 млн баррелей в сутки,

– отмечают аналитики Macquarie.

Важно! По прогнозу Macquarie, в этом году средняя цена на нефть WTI составит около 67 долларов за баррель, а в следующем - 60 долларов. При этом, оба прогноза были повышены на 2 доллара, учитывая геополитические риски.