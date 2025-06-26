Які ціни на нафту

У четвер, 26 червня, ф'ючерси нафти Brent зросли на 0,8%, до 68,21 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 0,9%, до 65,48 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Деякі інвестори роблять ставку на стабільний попит, на який вказує зниження запасів згідно з щотижневою статистикою США. Однак на ринках зберігається знервованість – учасники намагаються розібратися в поточному статусі ірано-ізраїльського перемир'я,

– зазначив економіст компанії Nomura Securities Юкі Такашима.

Якими будуть ціни на нафти

За прогнозами Такашими, ціна на нафту WTI, ймовірно, стабілізується в діапазоні 60-65 доларів за барель – рівні, який спостерігався до початку конфлікту на Близькому Сході.

Аналітики ANZ заявили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем увага ринку знову привернута до фундаментальних факторів, і вказали, що запаси сирої нафти США скорочуються п'ятий тиждень поспіль.

Важливо! За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в країні скоротилися на 5,8 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зниження на 797 тисяч барелів.