Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 12 травня, еталонні бренди зростають в ціні. Ринок нафти реагує на результати перших переговорів двох найбільших економік світу після початку торгової війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, і США, і Китай заявили про прогрес на торгових переговорах у Швейцарії, які пройшли 9 – 12 травня. Це свідчить про те, що найбільші споживачі нафти в світі можуть наближатися до вирішення суперечок щодо торгівлі. Нагадаємо, що США запровадили найбільше тарифи саме на товари з Китаю.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent зросла на 27 центів або на 0,4%. Вартість нафти досягла 64,18 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 28 центів або 0,5% до 61,30 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: