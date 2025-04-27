Золотий запас України

В золотовалютних резервах України суттєва частка припадає на золото. На дорогоцінний метал припадає 6,40% резервів країни, пише 24 Канал з посиланням на НБУ. Це дані за березень 2025 року.

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Загалом за підсумками березня резерви України оцінили в 42,4 мільярда доларів. За місяць цей показник зріс майже на 6%. На золото припадає понад 2,7 мільярда доларів США.

Що таке золотий резерв Це запас золота, який перебуває під контролем центрального банку та/або міністерства фінансів країни. Золотий запас є частиною золотовалютного резерву.

Найбільший золотий запас у світі має перша економіка світу – США. Американці мають у державному резерві 8133,46 тонни золота. До трійки лідерів також входять Німеччина та Італія. Вони мають 3351,51 тонни та 2451,84 тонни золота відповідно.