США та Саудівська Аравія тиснуть на ціни на нафту
- Ціни на нафту падають через збільшення запасів у США та зниження Саудівською Аравією цін на сировину для Азії.
- Brent торгується по 64,72 долара за барель, WTI - по 62,61 долара за барель.
Еталонні бренди нафти продовжують падати в ціні. На ринок впливають кілька факторів, які пов'язані з США та Саудівською Аравією.
Світові ціни на нафту сьогодні
У четвер, 5 червня, ціни на нафту продовжують падати. На вартість нафти впливають новини пов'язані з США та Саудівською Аравією, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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По-перше, йдеться про збільшення запасів пального в США. По-друге, Саудівська Аравія, яка є одним із найбільших експортерів нафти у світі, знизила липневі ціни на сировину для покупців з Азії. Крім того, глобальна економічна невизначеність також тисне на ціни.
Нагадаємо, що ОПЕК+ планує в липні видобувати більше нафти, що призведе до збільшення пропозиції на ринку.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ціна нафти Brent впали на 14 центів або на 0,2%. Марка нафти торгується на рівні 64,72 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 24 центи або на 0,4%. Американська нафта наразі коштує 62,61 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 64,82 долара за барель (- 0,06%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 62,71 долара за барель (- 0,22%).